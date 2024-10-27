リーグ・アン
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2 - 2
終了
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ジョージズ・ミカウタゼ 45' + 5' (pk), 62'
シナリー・ディオマンデ 47'ハメド・ジュニ 72'
(HT 1-0) (終了 2-2)

オリンピック・リヨン 対 オセール結果＆スタッツ,