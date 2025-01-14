クープドゥフランス
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1 - 1PK 3 - 4
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ルイス・エンリケ 90' + 6'
ハウコンアルナルハラルドソン 69'
(HT 0-0) (終了 1-1)

オリンピック・マルセイユ 対 リール結果＆スタッツ,