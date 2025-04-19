リーグ・アン
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5 - 1
終了
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メイソングリーンウッド 8' (pk), 67'W. Ndollo Bille 60' (og)ジョナサン・ロウ 74'アドリアン・ラビオ 90'
L. Mincarelli Davin 83'
(HT 1-0) (終了 5-1)

オリンピック・マルセイユ 対 モンペリエ結果＆スタッツ,