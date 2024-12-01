リーグ・アン
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2 - 1
終了
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ルイス・エンリケ 53'メイソングリーンウッド 89' (pk)
アレクサンドル・ゴロビン 41'
(HT 0-1) (終了 2-1)

オリンピック・マルセイユ 対 モナコ結果＆スタッツ,