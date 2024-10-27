リーグ・アン
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0 - 3
終了
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J. Neves 7'レオナルド・バレルディ 29' (og)ブラッドリーバルコラ 40'
(HT 0-3) (終了 0-3)

オリンピック・マルセイユ 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,