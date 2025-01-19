リーグ・アン
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1 - 1
終了
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メイソングリーンウッド 68' (pk)
エマニュエルエメガ 23'
(HT 0-1) (終了 1-1)

オリンピック・マルセイユ 対 ストラスブール結果＆スタッツ,