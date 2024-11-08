リーグ・アン
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1 - 3
終了
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メイソングリーンウッド 65' (pk)
ラシヌ・シナヨコ 10'ガエタンペラン 43'ハメド・ジュニ 45'
(HT 0-3) (終了 1-3)

オリンピック・マルセイユ 対 オセール結果＆スタッツ,