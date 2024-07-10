UEFA EURO
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1 - 2
終了
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シャビ・シモンズ 7'
ハリーケイン 18' (pk)オリー・ワトキンス 90' + 1'
(HT 1-1) (終了 1-2)

オランダ 対 イングランド結果＆スタッツ,