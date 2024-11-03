リーグ・アン
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4 - 0
終了
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ガエタンペラン 27', 39'ラシヌ・シナヨコ 65' (pk)オナイウ阿道 90' + 2'
(HT 2-0) (終了 4-0)

オセール 対 スタッド・レンヌ結果＆スタッツ,