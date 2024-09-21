ラ・リーガ
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2 - 1
終了
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アンテブディミル 39' (pk)A. Oroz 60'
アルベルト・モレイロ 41'
(HT 1-1) (終了 2-1)

オサスナ 対 ラス・パルマス結果＆スタッツ,