ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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アンテブディミル 8', 20' (pk)
アレハンドロバエナ 67'ジェラール・モレノ 90' + 3' (pk)
(HT 2-0) (終了 2-2)

オサスナ 対 ビジャレアル結果＆スタッツ,