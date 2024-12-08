ラ・リーガ
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
アンテブディミル 54'ルベン・ガルシア 61'
カイク 1', 68'
(HT 0-1) (終了 2-2)

オサスナ 対 アラベス結果＆スタッツ,