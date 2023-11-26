セリエ A
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3 - 4
終了
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フランチェスコ・カプート 4' (pk)ヤコポ・ファジーニ 30'マティアスビニャ 86' (og)
アンドレア・ピナモンティ 12'マテウス・エンリケ 22'ドメニコ・ベラルディ 66' (pk), 90' + 2'
(HT 2-2) (終了 3-4)

エンポリ 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,