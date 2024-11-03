セリエ A
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3 - 2
終了
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キャスパーテンステッド 13'ジャンジャコモ・マニャーニ 34'アブドゥ・ハルイ 88'
マティアス・スーレ 28'アルテム・ドフビク 53'
(HT 2-1) (終了 3-2)

エラス・ヴェローナ 対 ASローマ結果＆スタッツ,