セリエ A
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2 - 2
終了
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シリル・ウンゴニ 41'ミラン・ジュリッチ 77'
レミ・ウダン 30'ジョアン・ゴンザレス 69'
(HT 1-1) (終了 2-2)

エラス・ヴェローナ 対 レッチェ結果＆スタッツ,