セリエ A
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2 - 2
終了
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マイケル・フォロランショ 11'Tijjani Noslin 52'
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 28' (pk)アドリアン・ラビオ 55'
(HT 1-1) (終了 2-2)

エラス・ヴェローナ 対 ユヴェントス結果＆スタッツ,