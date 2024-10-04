セリエ A
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2 - 1
終了
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キャスパーテンステッド 9'イェッセ・ヨロネン 81' (og)
ガエターノオリスタニオ 2'
(HT 1-1) (終了 2-1)

エラス・ヴェローナ 対 ベネチア結果＆スタッツ,