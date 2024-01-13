セリエ A
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
ミラン・ジュリッチ 3'シリル・ウンゴニ 56'
シモン・ジュルコフスキー 64'
(HT 1-0) (終了 2-1)

エラス・ヴェローナ 対 エンポリ結果＆スタッツ,