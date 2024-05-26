セリエ A
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2 - 2
終了
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Tijjani Noslin 16'トマーシュ・スソロフ 37'
マルコ・アルナウトビッチ 10', 45' + 1'
(HT 2-2) (終了 2-2)

エラス・ヴェローナ 対 インテル結果＆スタッツ,