コッパ・イタリア
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3 - 1
終了
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ジョルディ・ムブーラ 2'パヴェル・ダヴィドヴィッチ 45' + 3'ミラン・ジュリッチ 47' (pk)
フランチェスコフォルテ 39' (pk)
(HT 2-1) (終了 3-1)

エラス・ヴェローナ 対 アスコリカルチョ1898FC結果＆スタッツ,