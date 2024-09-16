リガポルトガル
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2 - 2
終了
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ナニ 35'キカス 68'
ソプルチュクオニエマエチ 23'イリヤ・ヴコティッチ 45' + 5'
(HT 1-2) (終了 2-2)

エストレラダアマドラ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,