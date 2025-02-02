リガポルトガル
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2 - 3
終了
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Travassos 28'C. Banza 49'
ニコラス・オタメンディ 6'イシアル・ドラメ 10' (og)エヴァンゲロス・パブリディス 34'
(HT 1-3) (終了 2-3)

エストレラダアマドラ 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,