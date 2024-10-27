リガポルトガル
team-logo
2 - 2
終了
team-logo
レオネル・ブッカ 45' + 1'ロドリゴ・クーニャ 84' (pk)
ヌーノサントス 43'チアゴ・シルバ 69' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-2)

エストレラダアマドラ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,