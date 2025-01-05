リガポルトガル
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2 - 4
終了
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A. Luiz 57'ロドリゴ・クーニャ 70'
Xeka 15'ヤニス・ベグラウイ 25'Gabriel 31' (og)アレハンドロ・マルケス 76'
(HT 0-3) (終了 2-4)

エストレラダアマドラ 対 エストリル結果＆スタッツ,