リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ロナウド・タバレス 47'レオ・コルデイロ 90' + 10'
Joao Marques 67'
(HT 0-0) (終了 2-1)

エストレラダアマドラ 対 エストリル結果＆スタッツ,