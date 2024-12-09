リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ティアゴエスガイオ 58' (og)ロドリゴ・クーニャ 68'
ジェイソン 4'
(HT 0-1) (終了 2-1)

エストレラダアマドラ 対 アロウカ結果＆スタッツ,