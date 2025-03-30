リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ヤニス・ベグラウイ 15' (pk)
S. Aghehowa 45' (pk)R. Mora 64'
(HT 1-1) (終了 1-2)

エストリル 対 FCポルト結果＆スタッツ,