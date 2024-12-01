リガポルトガル
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2 - 1
終了
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ジョアン・カルバーリョ 5'アレハンドロ・マルケス 30' (pk)
O. Aranda 45' + 1' (pk)
(HT 2-1) (終了 2-1)

エストリル 対 ファマリカン結果＆スタッツ,