リガポルトガル
team-logo
0 - 3
終了
team-logo
ジェニーカタモ 24'守田英正 31'ダニエル・ブラガンカ 90' + 1'
(HT 0-2) (終了 0-3)

エストリル 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,