リガポルトガル
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4 - 0
終了
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ヤニス・ベグラウイ 5', 8', 23'アンドレ・ラクシミカント 20'
(HT 4-0) (終了 4-0)

エストリル 対 エストレラダアマドラ結果＆スタッツ,