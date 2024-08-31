プレミアリーグ
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2 - 3
終了
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マイケルキーン 50'ドミニク・カルバート=ルーウィン 57'
アントワーヌ・セメニョ 87'ルイス・クック 90' + 2'ルイス・シニステラ 90' + 4'
(HT 0-0) (終了 2-3)

エヴァートン 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,