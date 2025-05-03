プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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ベト 26'ドワイト・マクニール 35'
フリオエンシソ 41'ジョージ・ハースト 79'
(HT 2-1) (終了 2-2)

エヴァートン 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,