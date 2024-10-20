プレミアリーグ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ヨルゲンストランドラーセン 7'
ヨシュコ・バルディオール 33'ジョン・ストーンズ 90' + 5'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ウルヴス 対 マンチェスター・シティ結果＆スタッツ,