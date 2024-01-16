FAカップ
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3 - 2
終了
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ネルソン・セメド 36'N. Fraser 72'マテウス・サント 105' + 5' (pk), 105' + 6' (pk)
ネイサン・コリンズ 13'ニール・モペイ 52'
(HT 1-1) (終了 2-2) (延長 3-2)

ウルヴス 対 ブレントフォード結果＆スタッツ,