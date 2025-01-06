プレミアリーグ
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0 - 3
終了
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モーガンギブス-ホワイト 7'クリスウッド 44'タイウォ・アウォニイ 90' + 4'
(HT 0-2) (終了 0-3)

ウルヴス 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,