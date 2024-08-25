プレミアリーグ
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2 - 6
終了
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マテウス・サント 27'ヨルゲンストランドラーセン 45' + 6'
ニコラス・ジャクソン 2'コールパルマー 45'ノニ・マドゥケ 49', 58', 63'ジョアンフェリックス 80'
(HT 2-2) (終了 2-6)

ウルヴス 対 チェルシー結果＆スタッツ,