FAカップ
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2 - 3
終了
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ライアン・アイト・ノウリ 83'ヒューゴ・ブエノ 88'
E. Simms 53', 90' + 7'ハジライト 90' + 10'
(HT 0-0) (終了 2-3)

ウルヴス 対 コベントリーシティ結果＆スタッツ,