プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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ヨルゲンストランドラーセン 67'J. Gomes 72'
トレヴォ・チャロバ 60'マーク・グエーイ 77'
(HT 0-0) (終了 2-2)

ウルヴス 対 クリスタル・パレス結果＆スタッツ,