プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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マテウス・サント 72'
マット・ドハーティ 15' (og)ジャック・テイラー 90' + 4'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ウルヴス 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,