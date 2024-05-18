ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ベネディクト・ホラーバッハ 68'ヤニク・ハベラー 90' + 2'
堂安律 85'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ウニオン・ベルリン 対 SCフライブルク結果＆スタッツ,