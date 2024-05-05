ブンデスリーガ
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3 - 4
終了
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ヨルベ・フェルテッセン 59'クリスベディア 63'ベネディクト・ホラーバッハ 74'
マクシミリアンウィッテック 16', 31'ケベン・シュロッターベック 37'フィリップ・ホフマン 70'
(HT 0-3) (終了 3-4)

ウニオン・ベルリン 対 ボーフム結果＆スタッツ,