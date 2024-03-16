ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ヨルベ・フェルテッセン 50'ブレンデン・アーロンソン 52'
ミッチェル・ヴァイザー 63'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ウニオン・ベルリン 対 ブレーメン結果＆スタッツ,