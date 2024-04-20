ブンデスリーガ
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1 - 5
終了
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ヨルベ・フェルテッセン 90' + 1'
レオン・ゴレツカ 29'ハリーケイン 45' + 1'トーマス・ミュラー 53', 66'マティステル 62'
(HT 0-2) (終了 1-5)

ウニオン・ベルリン 対 バイエルン結果＆スタッツ,