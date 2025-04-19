ブンデスリーガ
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4 - 4
終了
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アンドレイ・イリッチ 5', 45' + 6'ディオゴ・レイテ 19'レオポルト・ケルフェルド 38'
デニズ・ウンダフ 23'エンツォ・ミロット 29'ユリアン・シャボー 43'クリス・ヒューリッヒ 45' + 1'
(HT 4-4) (終了 4-4)

ウニオン・ベルリン 対 シュトゥットガルト結果＆スタッツ,