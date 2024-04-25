セリエ A
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1 - 2
終了
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ロベルト・ペレイラ 23'
ロメル・ルカク 64'ブライアン・クリスタンテ 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ウディネーゼ 対 ASローマ結果＆スタッツ,