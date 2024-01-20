セリエ A
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2 - 3
終了
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ラザール・サマルジッチ 42'フロリアン・トヴァン 62'
ルーベンロフタス-チーク 31'ルカ・ヨヴィッチ 83'ノア・オカフォー 90' + 3'
(HT 1-1) (終了 2-3)

ウディネーゼ 対 ACミラン結果＆スタッツ,