セリエ A
team-logo
0 - 2
終了
team-logo
アンドレア・ピナモンティ 13'ラウタロ・ジアネッティ 67' (og)
(HT 0-1) (終了 0-2)

ウディネーゼ 対 ジェノア結果＆スタッツ,