コッパ・イタリア
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1 - 2
終了
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アクセルゲッサンド 63'
ニコラス・ヴィオラ 80'ジャンルカ・ラパドゥラ 120'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 1-2)

ウディネーゼ 対 カリアリ結果＆スタッツ,