コッパ・イタリア
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4 - 1
終了
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サンディロフリッチ 9'ベト 49'フロリアン・トヴァン 64' (pk)ロレンツォ・ルッカ 90' + 3'
Jari Vandeputte 12'
(HT 1-1) (終了 4-1)

ウディネーゼ 対 カタンツァーロ結果＆スタッツ,