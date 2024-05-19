セリエ A
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1 - 1
終了
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ラザール・サマルジッチ 90' + 14' (pk)
エムベイェニアン 90' (pk)
(HT 0-0) (終了 1-1)

ウディネーゼ 対 エンポリ結果＆スタッツ,